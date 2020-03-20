Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
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Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu

Son dakika: Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri New York'da zorunlu hizmetler hariç tüm kamu ve özel kuruluşların faaliyetleri durduruldu.

20.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:30
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ABD'nin New York şehrinde toplu taşıma, restoran ve kargo hizmetleri hariç tüm kamu ve özel kuruluşların faaliyetleri durduruldu.

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketler gibi zorunlu olanların dışındaki bütün iş yerlerinin kapanması emrini verdi. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ABD'de en fazla vaka sayısının görüldüğü New York'ta açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin kapanması için emir verdi, halktan zorunlu kalmadıkları sürece evlerinden ayrılmamalarını istedi ve tüm toplantıların yasaklandığını duyurdu.

KRİTİK OLMAYAN AMELİYATLAR ASKIYA ALINACAK

Suni solunum cihazlarına, savaş dönemlerindeki füze ihtiyacı kadar ihtiyaç var. 2'nci Dünya Savaşı sırasında füzeler ne anlama geliyorsa, şu an suni solunum cihazlarına da o kadar ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Vali Cuomo, hastanelerde kritik olmayan ameliyatların ise askıya alınacağını söyledi.

Emekli sağlık çalışanlarına da ihtiyaç duyulduğunu belirten Cuomo, ev sahiplerinin ise 90 gün boyunca kirasını ödeyemeyenleri evlerinden çıkarmaması için talimat verdi. Andrew Cuomo ayrıca, yatırım bankası Goldman Sachs'inNew York halkına 100 bin maske bağışladığını söyledi.

NEW YORK'TA VAKA SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan, sadece New York'ta 7 bin 102 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. ABD'de genelinde ise Kovid-19 nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 15 bin 500'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 10 bin 425 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 254 bin 653'e yükseldi.

Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu

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New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu

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