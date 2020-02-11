: Son dakika: NATO'dan 5 şehit verdiğimiz İdlib'le ilgili çağrı: Saldırılar son bulmalı

11.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:52

Rusya ile askeri ve stratejik ortaklığı bulunan Esed rejiminin İblid'de Türk ordusunu hedef aldığı saldırılar sonrası NATO'dan tepki geldi. NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.

İdlib'deki saldırıyla ilgili Türkiye ve Rusya'dan da açıklamalar yapıldı. Şehit haberinin hemen ardından Türkiye'den yapılan açıklamada, "Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

RUSYA'DAN İDLİB AÇIKLAMASI

İdlib'deki son duruma ilişkin açıklama yapan Rusya ise, "Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum endişe verici. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda. Suriye ve Rusya güçlerine yapılan tüm saldırılar durdurulmalı" dedi.

Haber Videosu