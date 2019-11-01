Son Dakika: MSB: Yakalanan 18 rejim askeri Rusya ile koordineli teslim edildi

01.11.2019 00:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'den arındırılan Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "29 Ekim tarihinde Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rasulayn'ın güneydoğusundaki arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirilen 18 Rejim askerinin durumuna ilişkin, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor. İkisi yaralıydı, hastanede tedavileri yapıldı. Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık." açıklamasında bulunmuştu.