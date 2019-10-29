Son Dakika: MSB: Rasulayn'da arama faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi

29.10.2019 22:29

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'ın güneydoğusunda arama faaliyeti sırasında Suriye ordusuna bağlı olduğunu iddia eden 18 askerin teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden Rasulayn'ın güneydoğunda devam eden arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti ile ilgili açıklama yaptı.

"RUSYA İLE KOORDİNE EDİLMEKTEDİR"

Bakanlığa ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir." denildi.