Son Dakika! MSB: İnsansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı

14.08.2019 14:49

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesinden yayımladığı açıklamayla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile güvenli bölge mutabakatı çerçevesinde bölgede insansız hava araçlarının göreve başladığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır" ifadesi kullanıldı.

MSB, dün de Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekât Merkezi konusunda altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.

GEÇEN HAFTA MUTABAKATA VARILDI

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

ABD'Lİ ASKERLER ŞANLIURFA'YA GELDİ

Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Ön hazırlık kapsamında ilk ABD askerleri önceki gün Şanlıurfa'ya gelmişti. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaşmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, o gün yaptığı açıklamada, Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığını duyurmuştu.

Açıklamada, Müşterek Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesinin planlandığı bildirilmişti.