MSB duyurdu: İdlib'te 9 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'te 9 numaralı gözlem noktasına havan toplarıyla saldırı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
RUSYA NEZDİNDE GİRİŞİMLERDE BULUNULDU
Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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