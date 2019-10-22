Son Dakika: MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

22.10.2019 12:04

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı" denildi.

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