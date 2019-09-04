MSB, Türk personelin S-400 eğitiminin Rusya'da başladığını açıkladı

04.09.2019 12:52

Twitter hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya'nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ SEVKİYAT 27 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Ağustos'ta da S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını bildirmişti. Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatılan açıklamada, sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz arasında tamamlandığı belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasında "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir" ifadelerine de yer verilmişti.