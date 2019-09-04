MSB, Türk personelin S-400 eğitiminin Rusya'da başladığını açıkladı

MSB, Türk personelin S-400 eğitiminin Rusya'da başladığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 eğitiminin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımıyla Rusya'nın Gatchina şehrinde başladığını duyurdu.

04.09.2019 12:52
MSB, Türk personelin S-400 eğitiminin Rusya'da başladığını açıkladı

Twitter hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya'nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ SEVKİYAT 27 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Ağustos'ta da S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını bildirmişti. Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatılan açıklamada, sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz arasında tamamlandığı belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasında "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir" ifadelerine de yer verilmişti.

MSB, Türk personelin S-400 eğitiminin Rusya'da başladığını açıkladı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et