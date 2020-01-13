Son Dakika: Moskova'daki Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı

13.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:06

Türkiye ve Rusya'nin ara buluculuğunda devam eden Libya'da barış görüşmelerinde yeni bir gelişme yakalandı. Moskova'da bir araya gelen Serrac ve Hafter, Libya'da süresiz ateşkes için el sıkıştı.

SÜRESİZ ATEŞKES İÇİN ANLAŞILDI

Rus basını, Moskova'da görüşen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, ön koşulsuz ve süresiz ateşkes için anlaştığını yazdı.

HAFTER YARINA KADAR SÜRE İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da Rus mevkidaşları ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Libya'da bir ateşkes sağlanması için gün boyunca çalıştık. Bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önergelerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra imzalanarak bize teslim ettiler. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da metni imzalarsa sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden taraflar yazılı olarak da dile getireceklerdir. Siyasi sürecin hızlanması için çalışacağız."

TÜRKİYE VE RUSYA ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

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