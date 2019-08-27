Son Dakika! Moskova'da kritik gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, basın toplantısı düzenledi

27.08.2019 12:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katıldı. Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Konuşmalardan satır başları şunlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Devlet Başkanı, değerli dostum Putin ve kıymetli katılımcılar sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin'e nazik daveti için bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

MAKS-2019'u kendi alanının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz. Bizim de bu sene 14'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz IDEF fuarımız var.Gençlerimiz için Teknofest Festivalimiz var.

Savunma ve havacılıkta söz sahibi oluyoruz. İstanbul Havalimanı tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır."

Rusya Devlet Başkanı Putin:

"Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülke katılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti bu yılki fuarın ana partneri. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Temaslarımızın başarılı geçmesini diliyorum."

BAŞLICA GÜNDEM MADDESİ SURİYE

Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması beklenen görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

TÜRK HEYETİ ÖZEL UÇAKLA GİTTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 11.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanına Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'ya geldi.