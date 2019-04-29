MİT Tarafından Yakalanan Arap Casuslarından Biri Silivri Cezaevinde İntihar Etti
MİT tarafından yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri casuslarından biri Silivri cezaevinde intihar etti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştıklarını itiraf eden iki casustan birinin tutulduğu Silivri Cezaevi'nde intihar ettiğini öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, intiharla ilgili açıklama yaptı.
CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk suçundan Silivri'de tutuklu bulunan Zaki Y. M. Hasan'ın dün saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odanın banyo kapısında asılı halde bulunduğunu bildirdi.
İSTANBUL EMNİYETİ VE MİT'İN ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR
Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.
İki casus geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyeti ve MİT'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanmış ve Emniyet'teki sorgularında Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştıklarını itiraf etmişlerdi.
ÇOK SAYIDA KİŞİYLE GÖRÜŞTÜKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ
İki istihbaratçının Ankara ve İstanbul'da içerisinde bulundukları yoğun telefon ve görüşme trafiğinin dikkat çekmesi üzerine teknik ve fiziki takip inceleye alındıkları ifade edilmiş, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan takipler sonucunda iki istihbaratçının Ankara, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda kişiyle görüştükleri tespit edilmişti.
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koskoca devletin sizin kuş beyniniz kadar kafası çalışmıyor değil mi. şakalar, komiklikler, saçma sapan fikirler. oturmuş klavye başına kendi devletine salla babam salla. yazık lan size.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Nasıl işler bunlar böyle neler oluyor ülkedeCevap Yaz Yayından Kaldır
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tabi tabi 150 kiloluk adam kesin ayakkabı bağcığıyla kendini ranzaya asmıştır :) YERSEN TÜRKİYEMCevap Yaz Yayından Kaldır
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sogan patatese inanır kanarız ama buna kanmayız yemezlerCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Trex. Açık söyle. Bu ülkenin vatandaşı isen, ülkeni seviyormusun. Nasıl laf böyleCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır