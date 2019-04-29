MİT Tarafından Yakalanan Arap Casuslarından Biri Silivri Cezaevinde İntihar Etti

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştıklarını itiraf eden iki casustan birinin tutulduğu Silivri Cezaevi'nde intihar ettiğini öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, intiharla ilgili açıklama yaptı.

CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk suçundan Silivri'de tutuklu bulunan Zaki Y. M. Hasan'ın dün saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odanın banyo kapısında asılı halde bulunduğunu bildirdi.

İSTANBUL EMNİYETİ VE MİT'İN ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

İki casus geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyeti ve MİT'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanmış ve Emniyet'teki sorgularında Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştıklarını itiraf etmişlerdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİYLE GÖRÜŞTÜKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

İki istihbaratçının Ankara ve İstanbul'da içerisinde bulundukları yoğun telefon ve görüşme trafiğinin dikkat çekmesi üzerine teknik ve fiziki takip inceleye alındıkları ifade edilmiş, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan takipler sonucunda iki istihbaratçının Ankara, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda kişiyle görüştükleri tespit edilmişti.