Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye rejimi güvenliğimizi tehlikeye atarsa, en sert şekilde karşılık verilecektir

28.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:12

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçlerinin İdlib'te 15 bölgeyi ele geçirip 40 bin Suriyeli'yi daha göçe zorlamasının ardından açıklama yaptı. MSB yaptığı açıklamada, İdlib'te yaşananların bir insanlık trajedisi olduğunu belirtirken Suriye rejimine çok sert açıklama yaptı.

İNSANLIK TRAJEDİSİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen Rejim, İdlib'de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüz binlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

"EN SERT ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEKTİR"

Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir.

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