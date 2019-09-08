Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ile ortak devriye açıklaması

08.09.2019 09:50

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat'ın Doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi başladı. Devriye gerçekleştirecek askeri konvoy Akçakale ilçesinden sınır hattına hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı ortak devriyeye ilişkin, "TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı" ifadelerine yer verdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; ?TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı" denildi.

İHA'LAR UÇUŞ YAPTI

Türkiye, bir yandan Suriye sınırında terör koridoruna izin vermeyeceğini vurgularken, diğer yandan Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge için ABD ile varılan takvimi de titizlikle yürütüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda ABD-Türkiye askeri heyetlerin yaptığı uzun soluklu toplantıların ardından, 7 Ağustos'ta Güvenli Bölge mutabakatına varıldı.

Mutabakatın ardından Şanlıurfa Akçakale'de Müşterek Harekât Merkezi kurularak faaliyete geçirildi. Çalışmaları, Harekât Merkezi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir general ve ABD'li bir general ile onlara bağlı subaylar sürdürüyor. İlk olarak Güvenli Bölge'de TSK'ya ait İHA'lar uçuş yaptı. Ardından keşif ve gözetleme çalışmaları kapsamında ABD ile üç ortak helikopter uçuşu yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkân ve fırsat olarak değerlendiriyoruz" dedi. Havadan yapılan devriyelerin ardından Güvenli Bölge çalışmalarında önemli bir aşamaya geçiliyor. Türk askerleri ile ABD askerleri zırhlı araçlarla ilk kez birlikte bölgeye girerek oluşturulan güzergâhta devriye gezecek.

ÖĞLEN SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Tel Abyad, Türkiye ile ABD askerlerinin ilk kara ortak devriyesi için belirlenen bölge. TSK ile ABD unsurlarının sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etmesini içeren devriyenin öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takipte.