Son Dakika: Terör örgütü PKK/YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4 karayolu kontrol altına alındı

13.10.2019 15:46

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü işgalindeki Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayolunu kontrolü altına aldı.

HAREKAT SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı." ifadelerine yer verdi.

Harekatın 4'üncü gününde SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı. SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 karayoluna ulaşmıştı. Harekattaki 5'inci günde M4 karayolu TSK tarafından kontrol altına alındı.

M4 KARAYOLUNUN STRATEJİK ÖNEMİ

M4 karayolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik karayolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu karayolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

PKK/YPG'YE BÜYÜK DARBE

TRT WORLD Politika Uzmanı Yusuf Erim, daha önce yaptığı açıklamada M4 karayolunun Türkiye'nin kontrolüne girmesi durumunda terör örgütü PKK/YPG'ye çok büyük darbe vurulacağını belirtmişti.