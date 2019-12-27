Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine toplamda 580 bini aşkın Suriyeli mültecinin geri döndüğü bildirildi.

27.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:25

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteciler hakkında açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada; Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde temizlenen noktalara toplamda 580 bini aşkın Suriyeli mültecinin geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı" ifadelerine yer verildi.

4 MİLYONA YAKIN MÜLTECİ BULUNUYOR

Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı 13 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 8 bin 700 kişi artarak toplam 3 milyon 695 bin 944 kişi oldu. Bu kişilerin 2 milyon 2 bin 880'i (yüzde 54,2) erkeklerden, 1 milyon 693 bin 64'ü (yüzde 45,8) ise kadınlardan oluşuyor.


Haber Videosu

: Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü
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