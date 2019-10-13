Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 525 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

13.10.2019 20:25

Türkiye'nin Suriye'da güvenli bölge oluşturmak başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde kaç teröristtin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili, "525 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

HAREKAT BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 525 oldu." ifadelerini kullanıldı.