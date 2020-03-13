Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son dakika: Türkiye'de de görülen koronavirüsün ardından Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle önlemler her geçen gün artırılıyor. Bu kapsamda 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim sınavları da ertelendi.
Dünya koronavirüsle mücadele etmek için üst üste önlemler alıyor. Türkiye'de okulların tatil edilmesin ardından bir karar daha alındı.
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI ERTELENDİ
Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve tedbir almak için 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.
NE OLMUŞTU?
Koronavirüsün Türkiye'de de iki kişide görülmesinin ardından ilk ve orta okullar ile liseler 16-23 Mart tarihleri arasında tatil edildi. 23 Mart'tan itibaren eğitim ise televizyon ve internet üzerinden devam edecek. Türkiye'deki üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edildi.
Haberin Videosu: 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavları ertelendi