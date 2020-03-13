Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi Son dakika: Türkiye'de de görülen koronavirüsün ardından Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle önlemler her geçen gün artırılıyor. Bu kapsamda 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim sınavları da ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüsün Türkiye'de de iki kişide görülmesinin ardından ilk ve orta okullar ile liseler 16-23 Mart tarihleri arasında tatil edildi. 23 Mart'tan itibaren eğitim ise televizyon ve internet üzerinden devam edecek. Türkiye'deki üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edildi.