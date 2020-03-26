Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haberler
Güncel

Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını açıkladı. Öte yandan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YKS sınavının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıklamıştı.

26.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:39
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili önemli bir karar aldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında toplanan Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Bilim Kurulu, tüm süreci değerlendirdi ve tavsiye kararları aldı.

MEB, bu tavsiye kararları doğrultusunda LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadarki müfredatta yer alan soruların sorulması kararını verdi.

"LGS SINAV TAKVİMİNDE UZUN GECİKMELERE YOL AÇABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni kararla okulların tatil süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını hatırlattı.

Bu süreçte uzaktan eğitimle öğrencilere destek sağladıklarını vurgulayan Selçuk, bu sene LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek 8. sınıf öğrencilerinin bu sınavla ilgili kaygı düzeylerini en aza düşürmek istediklerini söyledi.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerini iyileştirmek için danışmanlık yapan ve alanında deneyimli akademisyenlerin yer aldığı, ayrıca genel müdürlerin de bulunduğu bir bilimsel kurulun olduğunu belirten Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlık ettiği kurulun tüm süreci değerlendirdiğine işaret etti.

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Yüz yüze eğitimi yapılmayan konulardan LGS'de soru sorulmayacağını daha önce açıklamıştım. İkinci dönemde malumunuz bir ay kadar bir süre yüz yüze eğitim imkanı oldu. Ancak şubat ayında Elazığ ve Malatya depremlerinde de o bölgedeki öğrencilerimiz okullara gidemediler. İkinci dönem derslerinin telafisi için gerekli sürenin LGS sınav takviminde uzun gecikmelere yol açabileceği değerlendirildi."

"LGS'Yİ ERTELEMEMİZİ GEREKTİREN BİR DURUM YOK"

LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak."

YKS DE ERTELENDİ

Öte yandan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelerde bu sene bahar dönemi sonuna kadar yüz yüze eğitime ara verildiğini ve eğitimin uzaktan eğitimle devam edeceğini ve üniversite sınavının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıklamıştı.

Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak

Haberin Videosu:

LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak

İlgili Haberler

Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Haberler
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Spiker olmak isteyen minik kız, 'Evde kal' çağrılı haber sunumu yaptı Haberler
Spiker olmak isteyen minik kız, "Evde kal" çağrılı haber sunumu yaptı
Türkiye'de bir ilk olan sistem Ordu'da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli Haberler
Türkiye'de bir ilk olan sistem Ordu'da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı Haberler
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir Haberler
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Sıla Cem Yılmaz James Bond Olga Kurylenko
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İran Kadın İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 16:54:01. #1.15#
title