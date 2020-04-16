Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapalı olduğu süre kadar telafi eğitimi olacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bakan, okulların açılmasıyla ilgili olarak da koşullara bağlı olarak görüşebileceklerini belirtti.

Dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilk, orta ve lise dengi okulların salgın nedeniyle yazın açık olacağı ve telafi eğitimi yapılacağı konuşulmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bu konudaki soru işaretlerine açıklık getirdi.

Bakan Selçuk şunları söyledi:

"TATİL OLDUĞU SÜRE KADAR EĞİTİM YAPILMAYACAK"

"Öğrenmede unutmanın olmaması için çabalıyoruz. Telafi eğitiminin amacı tamamlayıcı olması. Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Telafi eğitim tamamlayıcı bir eğitimdir. TV ile EBA ile beraber hızlandırılmış bir telafidir.

"HER VELİ İÇİN AYRI AYRI İÇERİKLER HAZIRLADIK"

Evde kalmak kolay değil, alışılmış bir şeyde değil. Ebeveynlerin çocuklarıyla geçirdiği zamanı daha kaliteli hale getirebilmek için acaba neler yapabiliriz? Her veli için ayrı ayrı içerikler hazırladık. Velilerimiz isterlerse evde geçirdikleri vakitleri çok iyi vakit geçirebilirler, eğlenip bilgilenebilirler."

OKULLAR TEKRAR AÇILACAK MI?

Koronavirüs nedeniyle eğitime ara veren okulların bu yıl tekrar eğitime başlayabilme ihtimaliyle ilgili sorulan soruya Bakan Selçuk "Eğer koşullar gerektirirse okulların 30 Nisan'da açılmasıyla ilgili kararımızı yeniden gözden geçiririz." cevabını verdi.

LGS'NİN TARİHİ

Milli Eğitim Bakanı, Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihiyle de ilgili "Bu konu bizim kararımıza göre belirlenecek bir konu değil. Bilimsel verilerle karar verilmesi gereken bir durum. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler ele alarak Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir karar verilmesi gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda, günlerde her gün yaptığımız değerlendirmeleri artırıp bu konudaki kararı paylaşacağız. LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız." dedi.