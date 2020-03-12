Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı

Son dakika: Koronavirüs önlemleri ve uzaktan eğitim hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Mart'tan itibaren ders ortamını eve taşıyacağız. Tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlandı. Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak." dedi.

12.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:51
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detayları ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk, orta ve liseler 16 Marttan itibaren 1 hafta tatil edilecektir. 23 Pazartesinden itibaren uzaktan eğitim başlayacağını belirten Bakan Selçuk,"Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız" dedi.

"EĞİTİM BİLİŞİM AĞI DERS ORTAMINI EVLERE TAŞIYACAK"

Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle eğitimle ilgili alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 23 Mart'ta uzaktan eğitim sisteminin internetten ve TRT'den başlayacağını duyuran Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Okullarımızda aldığımız koruyucu ve önleyici tedbirlerin bazı teknik ayrıntıları var. Bu ayrıntıları paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için 16 Mart Pazartesi gününden itibaren iki hafta süreyle tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. 16-30 Mart arasındaki tatilde öğrencilerimizin ilk haftayı dinlenerek geçirmesini istiyoruz. 23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim sistemi başlayacaktır. Eğitim-Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen biçimiyle ders ortamını evlere taşıyacak, öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan sürmesine imkan sağlayacak.

"TELAFİ DESTEĞİ İNTERNET VE TRT'DE SUNULACAK"

İlk ve orta okullarımızda ders programları yeniden yapılandırılarak gerekli telafi desteği internette ve TRT'de sunulacaktır. Hangi teknolojiyle hangi içeriği nasıl vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırlığı yapıyoruz.

3 GB İNTERNET DESTEĞİ

Uzaktan eğitim kapsamında tüm operatörlerden ücretsiz 3 GB internet imkanı sağlanacak. Eğitim bilişim sistemlerinden tüm öğrencilerimiz ücretsiz olarak faydalanacak. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz iletişim portalından tüm bilgileri alabileceklerdir. Bakanlığımız uzmanları tarafından uzaktan öğretim süreçleriyle ilgili olan tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışılarak öğrencilerimiz için hazır hale getirildi.

"SÜREÇ BİTTİĞİNDE YÜZ YÜZE TELAFİ PROGRAMI UYGULANACAK"

TRT kanallarındaki ders anlatımları duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemimizde tüm hizmetler hazırdır. Bu sürecin bittiğinde yüz yüze telafi programı uygulanacaktır. Ayrıca öğretmen ve yardımcı öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle virüse karşı eğitim dersleri alacaktır. Öğretim kademelerine göre bütün planlar hazırlanmış durumda. Elazığ depremi sırasında uyguladığımız bu sistematiği tatil döneminde de devam ettireceğiz.

TATİL KARARI ÖZEL OKULLARI DA KAPSIYOR

Bakanlığımız tedbirleri 3 aşamada hayata geçirdi. Alınan tatil kararı özel okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na ana sınıf ve kreşler için de geçerlidir. Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Bu tatil sürecinde kendi ve evlatlarınızın sağlığına dikkat etmelisiniz. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı paylaşımlara dikkat etmelisiniz. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz.

VELİLER BİLGİLENDİRİLECEK

23 Mart'tan itibaren ailelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Karşılaşabileceğimiz muhtemel problemlere yönelik tüm tedbirlerimiz hazırdır. Bu tedbirin alınması çocuklarımızın okullarda toplu olarak bulunmasını engellemektir. MEB çerçevesinde tüm ülkeyi ilgilendiren bir konu. Küresel bir salgının kontrol edilebilmesi için böyle bir çalışma ihtiyacı doğurdu. Bizde böyle bir çalışmayı uygun gördük. Olağan durumlarda öğretmenlerimiz okullarda bulunuyordu. Fakat olağanüstü bir durumda öğretmenlerimizin okullarda yada ara tatillerde bulunmasını beklemiyoruz ve çok acil durum olmadığı sürece yurt dışına çıkmamalarını istiyoruz.

Ziya Selçuk, pazar günü yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın iptali edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı

Haberin Videosu:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı

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