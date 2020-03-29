Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
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Hakan Çelik, Ziya Selçuk, Güncel

Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?

Son dakika: Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitin Bakanı Ziya Selçuk, 30 Nisan'a kadar kapalı olan okullar için Nisan ayından sonra nasıl bir planlama düzenlediklerini açıkladı.

29.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:58
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Selçuk, koronavirüs salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar ara verilen okulların, Nisan ayından sonraki akıbeti hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİLİM KURULU ÖNERİLERİNE BAKALIM"

Bakan Selçuk, "30 Nisan'a kadar ara verildiğini söylemiştiniz. Sonrası için senaryolar nedir?" sorusuna,

"Biz hep başından beri şunu söyledik. Bu küresel bir sorun. Çözümü de bilimsel metotlar ortaya çıkabilir. Saat saat, gün gün yayılım haritalarını inceleyerek karar verilmesini gerekli kılıyor. Hem dünyaya hem Bilim Kurulu'nun önerilerine bakalım.

"FİNANSMAN SORUNU YOK"

30 Nisan kararı Bilim Kurulu'ndan mutabakatla çıktı. Problemimiz yok. Giderek ve öğrenerek, biz de öğreniyoruz. 30 Nisan sonrasında da diyelim ki Bilim Kurulu tavsiyesiyle okulları açtık. Diyelim ki açmadık. Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzuat okullar açık gibi düzenlendiği için o altyapının da buna uygun yapılması gerekiyor. Onun altyapısını da hazırladık. Eylül ayı geçtiğimiz eylül aylarından nasıl değişik olacak? Cumartesi günü ders olacak mı? Bunların hepsi olabilecekmiş gibi davranarak bunların finansmanını, yüz yüze eğitim ihtiyacını hepsini yeniden organize ettik. Finansman sorunu yok" şeklinde yanıt verdi.

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