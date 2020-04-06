Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' başlıklı Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor. Kampanya kapsamında şu ana dek 1 milyar 500 milyon lira toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri tek tek hatırlatan Erdoğan, yaklaşık 1 hafta önce başlayan Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan para miktarını açıkladı.

Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' başlıklı Milli Dayanışma Kampanyası'nda şu ana kadar 1 milyar 500 milyon lira toplandığını açıkladı.