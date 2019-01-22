MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yerel seçimlerde kullanacağı slogan belli oldu. Parti "Beka için milli karar, cumhur için istikrar" sloganını kullanacak.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

MHP, 31 Mart yerel seçimlerine AK Parti ile beraber girme kararı aldı. AK Parti ile Cumhur İtifakı çatısı altında birleşen MHP, seçmene sesleneceği sloganı belirledi. Sloganında Cumhur İttifakı'nı öne çıkaran MHP, seçmenden "Beka için milli karar, cumhur için istikrar" diyerek oy isteyecek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLADI

Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın yazılı açıklamasına göre 'Sağduyunun birlikteliği, cumhur ittifakı' ve 'Türkiye ehline emanet' sloganları da kampanyada yer alacak.

'Cumhur ittifakı'nın başarısında MHP'nin rolünün hafızalara kazındığını belirten Yalçın parti teşkilatlarının çalışma esaslarına ilişkin şunları söyledi:

"Kampanya ekipleri, 81 ilde faaliyette bulunmak üzere bütün yurt sathında sahada olacaklar, il başkanlarımızla koordineli olarak çalışacaklardır. Görevlendirilen arkadaşlarımız, gönüllü Ülküdaşlarımızla beraber gece gündüz demeden sahada olacaktır. Tarihin hafıza kaybına tahammülü olmadığı, geçmişte yaşanan acıların unutulmasının geleceğimizi kararttığı aziz milletimize sabır ve kararlılıkla anlatılacaktır. 'Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür' sözünün milli iradenin 31 Mart'taki tecellisine gölge düşürmemesi için şimdiden kolları sıvayan MHP teşkilatları, üçüncü evresine giren Cumhuriyet'imizin temel prensiplerinin ve kazanımlarının muhafazası için 31 Mart Yerel Seçimlerinin taşıdığı değeri olanca gücüyle halka anlatmaya gayret edecektir."