Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Genel Merkez binasında
Son dakika: Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Lideri Devlet Bahçeli, Genel Merkez binasına geldi. Mesaiye başlayan Bahçeli'nin hastalık sonrası sakal bırakması dikkat çekti.
14.10.2019 10:43
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavinin ardından istirahate çekilmişti. Uzun bir aranın ardından MHP lideri bugün mesaiye başladı. Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi. Bahçeli'nin siyaset hayatında ilk defa sakallı bir şekilde ekrana çıkması dikkat çekti.
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