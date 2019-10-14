Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Genel Merkez binasında

14.10.2019 10:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavinin ardından istirahate çekilmişti. Uzun bir aranın ardından MHP lideri bugün mesaiye başladı. Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi. Bahçeli'nin siyaset hayatında ilk defa sakallı bir şekilde ekrana çıkması dikkat çekti.

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