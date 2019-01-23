MHP 21 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
31 Mart Yerel Seçimlerinde geri sayım yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi, 21 ilçenin belediye başkan adaylarını daha açıkladı.
MHP aralarında Adıyaman, Giresun, Bartın, Tokat'ın da aralarında bulunduğu 21 ilçenin belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşte MHP'nin açıkladığı 21 belediye başkan adayı:
ADIYAMAN GERGER NAMIK - KILIÇ İLÇE
AFYONKARAHİSAR BAYAT - SEYFETTİN ATACAN İLÇE
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI - MUSTAFA GÜREL İLÇE
GİRESUN ALUCRA - SUAT AYBAR İLÇE
ELAZIĞ KARAKOÇAN - SELÇUK PERDECİ İLÇE
HAKKARİ ÇUKURCA - NACİ SEVİNÇ İLÇE
ISPARTA AKSU - SÜLEYMAN UZUN İLÇE
ISPARTA KEÇİBORLU - OSMAN GÜRSEL TÜRKSOY İLÇE
ISPARTA SÜTÇÜLER - MUSTAFA RIDVAN ERTAN İLÇE
KASTAMONU ŞENPAZAR - MUSTAFA EĞİLMEZ İLÇE
KÜTAHYA SİMAV - ERAY EFE İLÇE
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ - ABDULLAH SARITEPE BELDE
ELAZIĞ KARAKOÇAN SARICAN - ERHAN KESKİN BELDE
GİRESUN EYNESİL ÖREN - SABİT BALCI BELDE
HAKKARİ YÜKSEKOVA BÜYÜKÇİFTLİK - TEZCAN YILMAZ BELDE
HAKKARİ YÜKSEKOVA ESENDERE - SEYFETTİN İLHAN BELDE
SİİRT PERVARİ BEĞENDİK - SABRİ SOLMAZ BELDE
TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ - ATANUR ACAR BELDE
TOKAT NİKSAR YAZICIK - AYHAN KAYIŞKIRAN BELDE
YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU - İMRAN KARACABEY BELDE
BARTIN ULUS ABDİPAŞA - İSA TUNÇER BELDE