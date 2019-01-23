MHP 21 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

MHP 21 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

31 Mart Yerel Seçimlerinde geri sayım yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi, 21 ilçenin belediye başkan adaylarını daha açıkladı.

MHP aralarında Adıyaman, Giresun, Bartın, Tokat'ın da aralarında bulunduğu 21 ilçenin belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşte MHP'nin açıkladığı 21 belediye başkan adayı:

ADIYAMAN GERGER NAMIK - KILIÇ İLÇE

AFYONKARAHİSAR BAYAT - SEYFETTİN ATACAN İLÇE

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI - MUSTAFA GÜREL İLÇE

GİRESUN ALUCRA - SUAT AYBAR İLÇE

ELAZIĞ KARAKOÇAN - SELÇUK PERDECİ İLÇE

HAKKARİ ÇUKURCA - NACİ SEVİNÇ İLÇE

ISPARTA AKSU - SÜLEYMAN UZUN İLÇE

ISPARTA KEÇİBORLU - OSMAN GÜRSEL TÜRKSOY İLÇE

ISPARTA SÜTÇÜLER - MUSTAFA RIDVAN ERTAN İLÇE

KASTAMONU ŞENPAZAR - MUSTAFA EĞİLMEZ İLÇE

KÜTAHYA SİMAV - ERAY EFE İLÇE

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ - ABDULLAH SARITEPE BELDE

ELAZIĞ KARAKOÇAN SARICAN - ERHAN KESKİN BELDE

GİRESUN EYNESİL ÖREN - SABİT BALCI BELDE

HAKKARİ YÜKSEKOVA BÜYÜKÇİFTLİK - TEZCAN YILMAZ BELDE

HAKKARİ YÜKSEKOVA ESENDERE - SEYFETTİN İLHAN BELDE

SİİRT PERVARİ BEĞENDİK - SABRİ SOLMAZ BELDE

TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ - ATANUR ACAR BELDE

TOKAT NİKSAR YAZICIK - AYHAN KAYIŞKIRAN BELDE

YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU - İMRAN KARACABEY BELDE

BARTIN ULUS ABDİPAŞA - İSA TUNÇER BELDE

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