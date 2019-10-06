İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 13 kişi yaralandı
İstanbul'da Halıcıoğlu'ndan Avcılar istikametine giden metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı.
Beyoğlu Halıcıoğlu'ndan Avcılar istikametine giden metrobüs, önünde seyir halinde olan bir metrobüse çarptı. Vatandaşlar çarpışmanın şiddetiyle büyük panik yaşarken, kazada 13 kişi yaralandı.
13 KİŞİ YARALANDI
Halıcıoğlu'nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.
Kaza sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.