Son dakika! Mersin'de tren kazası: Ölü ve yaralı var
Son dakika! Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde bir yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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