Son dakika: Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
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Son dakika: Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

03.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:07
Son dakika: Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... MERSİN'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

MERSİN'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Erdemli'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Refik Cücü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı arayarak, bir haftadır kayıp olan 3 keçisinden birinin Kayacı Vadisi'nde 150 metrelik uçurumda olduğunu belirtip, yardım istedi. 5 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan ekipler, halatla aşağı inerek hayvanı kurtarıp sahibine teslim etti. Refik Cücü, ekiplere teşekkür etti.


Son dakika: Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika: Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika: Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika: Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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