Son dakika: Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

MERSİN'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Erdemli'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Refik Cücü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı arayarak, bir haftadır kayıp olan 3 keçisinden birinin Kayacı Vadisi'nde 150 metrelik uçurumda olduğunu belirtip, yardım istedi. 5 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan ekipler, halatla aşağı inerek hayvanı kurtarıp sahibine teslim etti. Refik Cücü, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER