: Son Dakika: Merkel, Türkiye'nin İdlib'de güvenli bölge teklifine destek verdi

02.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:23

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib'deki çatışmalar ve Türkiye sınırına doğru göç eden Suriyelilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÜVENLİ BÖLGEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temaslarında da gündeme gelen güvenlik bölge planına Almanya Başbakanı Angela Merkel'den destek geldi. Merkel, İdlib'de ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Angela Merkel ayrıca, "Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi.

GÜVENLİ BÖLGE PLANI NEDİR?

Türkiye'nin güvenli bölge planı ve haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl katıldığı BM temaslarında netleşmişti. O planlara göre bölgede 5 bin nüfuslu 140 köy ve 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak. İlk etapta 1 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi planlanıyor.

Köylerin her birinde 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan bin konut yapılacak. Köylerde 2 cami, 16 derslikli 2 okul, bir gençlik merkezi ve spor salonu olması hedefleniyor. Her haneye 1 dönüm tarım arazisi verilecek. 1 köy yerleşim alanı için 590 bin metrekare, 140 köy için 82.6 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç olacak. İlçelerdeki planlama ise 3+1 ve 2+1 dairelerden oluşan 6 bin konut inşa etmek.

Ayrıca, 11 cami, 9 okul, 2 spor salonu, 5 gençlik merkezi, spor ve sosyal tesisler ile 8 ilçede 10, 2 ilçede 200 yataklı hastane planlanıyor. 1 ilçe için 1 milyon metrekareye araziye ihtiyaç olacak. Yani toplamda 200 bin konut için 92,6 milyon metrekare araziye ihtiyaç olacak.

Yabancı fonlarla oluşturulacak güvenli bölgenin maliyetinin yaklaşık 151 milyar lira olması planlanıyor.

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