Son Dakika! Meral Akşener'den İlk Açıklama: Bu Seçimin Kazanını Millet İttifakı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, resmi olmayan seçim sonuçları değerlendirdi. Akşener,"Bu seçiminin kazananı Millet İttifakı'dır." dedi.

Meral Akşener, kameraların karşısına geçerek resmi olmayan sonuçları değerlendi. Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

PÖTÜRGE'DEKİ VAHİM OLAY

"Bugün Saadet Partisi'nin Malatya Pötürge'de 3 arkadaşımızı kaybettik. Onlara da rahmet diliyorum. Pötürge'deki Saadet Partisi adayını biz de destekliyorduk. Tekrar başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum."

"SANDIK İKTİDAR PARTİLERİNİ UYARMIŞTIR"

"Sandık, milli iradenin tecellisindeki en önemli adrestir. Bu adres, bugün itibariyle bir kez daha mesajını vermiş ve iktidar partilerini uyarmıştır. İlk günden bu yana altını önemle çizdim. İktidar milletin dertlerini unuttu. İktidarı uyarın, kulağını çekin ki, milletimizi hatırlasın dertleriyle ilgilensin dedim."

"BU SEÇİM İTTİFAKLAR SEÇİMİYDİ"

"Bu seçim ittifaklar seçimiydi. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Vatandaşın derdiyle ilgilenmek zorunda kalır. Aziz milletimiz verdiği mesajla işte bu sürecin önünü açmıştır."

"BU SEÇİMİN GALİBİ MİLLET İTTİFAKI'DIR"

"Millet kötü gidişe dur demek için, iktidar partilerinin kulağını çekmiş, millet ittifakına güç katmıştır. Bu seçimin galibi Millet İttifakı'dır. Bu seçimde, nifak değil birlik kazandı, fitne değil kardeşlik, düşmanlık değil sevgi, iftira değil birlik kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur."

"BU BİR BAŞARIDIR"

"Bu seçimin sonucuna 'Yendik' demeyeceğiz. Evet bu bir başarıdır. Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği bir görevin farkındayız. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Buradan millet ittifakı seçmenlerine sesleniyorum. Abartılı sevinç gösterilerinden kaçının. Eşinizi, dostunuzu, komşunuzu incitmeyin."

"CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUM..."

Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Milleti germeyin, yormayın bıktırmayın. Yarından itibaren düşmanlık diline bir son verin. Kırdığınız gönülleri tamir edin. Atacağınız her doğru adımda destekleyeceğimizi, atacağınız yanlış adımda da Türk milleti adına karşınızda dimdik duracağımızı bilin.