Marmaris'te 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Marmaris'te saat 07.43'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmaris'te 3 gün önce de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

MARMARİS GÜNE 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE UYANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.43'te, Marmaris açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.

3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA OLDU

Saat 08.00'de ise yine Akdeniz'de, Marmaris'in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

3 GÜN ÖNCE DE 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Marmaris'te 3 gün önce 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da, Marmaris'e 183 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.