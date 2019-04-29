Marmaris'te 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Marmaris açıklarında saat 7.43'te 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD sarsıntının yerin 38 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Marmaris'te saat 07.43'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmaris'te 3 gün önce de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
MARMARİS GÜNE 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE UYANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.43'te, Marmaris açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.
3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA OLDU
Saat 08.00'de ise yine Akdeniz'de, Marmaris'in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
3 GÜN ÖNCE DE 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
Marmaris'te 3 gün önce 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da, Marmaris'e 183 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.
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KÖTÜ YORUMCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yaz geliyor rahat durun haaaa diyor.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Insallah istanbulda 6,5 buyuklugunde olurda. MUTSUZLUGUMA SEBEP OLAN INSANLARIN EVLERI BASLARINA YIKILIR. DEFALARCA KURULU DUZENIMI YIKTINIZ HUZURUMU BOZDUNUZ. INSALLAH YER YERINDEN OYNARDA MUTSUZLUGUMA SEBEP OLAN INSANLARDA AYNI KORKUYU VE PANIKLER.Cevap Yaz 3 12 Yayından KaldırKUMSAL: ccc neyin kafasındasın istanbul da milyonlar yaşıyor mutsuzluğuna sebep olanların hesabını Allah keser zaten haklıysan merak etme ...1 Yayından Kaldır