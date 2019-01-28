Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

CHP Marmaris İlçe Yönetimi üyeleri, "Belediye başkan adayının belirlenmesinde antidemokratik bir yol izlenip Ali Acar'ın aday gösterilmemesini" gerekçe göstererek hem yönetimden hem de partiden istifa etmişti. Bunun ardından, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP PM, Avar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.

İLÇE YÖNETİMİ İSTİFA ETMİŞTİ

CHP Marmaris İlçe Yönetimi, belediye başkan adayının belirlenmesinde antidemokratik bir yol izlenip Ali Acar'ın aday gösterilmemesini gerekçe göstererek hem yönetimden hem de partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Ali Acar

"ANTİDEMOKRATİK BİR YOL İZLENDİ"

Saat 12.00'de ilçe binasında basın toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu adına konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Tolga Akbay, "Çeşitli toplantılar yaptık. Bu toplantılarda biz ısrarla aday belirleme yöntemi olarak ön seçim ya da temayül yoklaması yapılması gerektiğini bildirdik. Buna rağmen ilçemizde bu yöntem tercih edilmedi. Dün Genel Merkezimizde MYK toplantısı vardı. MYK'da mevcut başkanımız Ali Acar'ın isminin açıklanmasına rağmen, Parti Meclisi'nde demokratik olmayan, hukuksuz, etik olmayan, antidemokratik bu isim değiştirilip başka bir isim geldi. Bu yapılan uygulama Marmaris ilçe örgütünün iradesini hiçe saymaktır. Biz bu nedenle yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Arkadaşlarımızın görüşleri doğrultusunda, oybirliği ile CHP Marmaris Yönetim Kurulu olarak bugün itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.

Yaşanan istifaların ardından, CHP Marmaris İlçe Yönetiminin düştüğü öğrenildi.

Mehmet Oktay

BELEDİYE BAŞKANI ALİ ACAR İSTİFA ETTİ

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP PM, Avar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.

ALİ ACAR KİMDİR?

1955 Marmaris doğumlu.

İlk ve orta öğrenimini Marmaris'te tamamladı. Muğla Ticaret Lisesi öğrencisi olduğu yıllarda otel, pansiyon ve kamping işletmeciliğine başladı. Marmaris'in ilk turizm işletmecilerinden birisi olarak sektördeki yerini aldı. Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı ve Marmaris'e döndü. Ailesine ait otel, pansiyon, kafeterya işletmelerinde iş yaşamına devam etti. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) yönetiminde başkan yardımcısı olarak 6 yıl, Marmaris Ticaret Odası'nın ise kurucuları arasında yer alıp yönetim kurulunda 4 yıl görev yaptı.

Siyasi yaşamının başından bu yana üyesi bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi adına 1999-2004 yılları arasında Marmaris Belediye Meclisi'nde 5 yıl görev yaptı. 2004 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde 57 oy oranıyla Marmaris Belediye Başkanı seçildi. 1980 yılında Sevgi Acar'la evlendi. Yüksek öğrenimlerini tamamlamış bir kızı ve bir oğlu var.