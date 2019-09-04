Mardin'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı

04.09.2019 09:48

Mardin'de güvenlik güçlerince düzenlenen yol kontrol uygulaması sırasında terör örgütü PKK'lılar tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar şehit oldu, 2 asker yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sabah saatlerinde Mardin- Midyat karayolundaki Hop geçidinde yürütülen yol kontrol uygulaması sırasında PKK'lı teröristlerin daha önce tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 3 asker yaralandı.

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar

MEHMET ACAR TÜM ÇABALARA RAĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Yaralı askerler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye görüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralı askerlerden Mehmet Acar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürerken, Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın şehit uğurlama töreni bugün Ömerli ilçesi Salihköy Camii'nde kalınacak öğle namazını müteakip Salihköy mezarlığına defnedilecektir" denildi.

Güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölge operasyon başlattı.