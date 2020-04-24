Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti
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Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haber

Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti

Son dakika: Manisa'nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam, Kovid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atlayarak intihar etti.

24.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:30
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde Kovid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı.

3. KATTAN ATLADI

Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (5)
500
ADAM EYİ ETMİS ÖLSEYDİ: Zaten kayitlara gecmeyecekti 10 binlerrcesi gibi bu intiharla kendini adini duyurdu Gitleyin bakalim nereye kadar
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CUNKU: rabbim kimseyi sagligiyla imtihan etmesin demekki okadar paniklemiski birde zaten bir bucuk aysuredir kovitle yat koronaylakak iyi cepisikoloji gitti insanla ipten tutuyor ikiturlu hadise var biri aile patlamasi ikincisi cocuk.patlamadi yav evde ne ederinsan yakiriyla kavga yada ne zaten ucubet otuz sekiz sene ayni surati nasssss neyse
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CAN DEP: Her koronaya yakalanan ölür diye bir sey yok .dünya genelinde bir milyon kisi koronayi atlmistir..
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GULCAN: Manisa bugün uçuşa geçmiş haber sayfa ları sizlerle dolu
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JOHN: testi pozitif çıksa bari boşa atlamamış olurdu
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500
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