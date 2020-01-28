: Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

28.01.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:42

Manisa gün içinde 3 depremle sarsıldı. Gün içinde 5,1 ve 4,1 ile sarsılan Manisa'da gece saatlerinde bir deprem daha oldu.

SON DEPREM 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Manisa'da merkez üssü Akhisar olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23.10'da yaşanan depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

MANİSA'DA GÜN İÇİNDE 2 DEPREM OLMUŞTU

Manisa'da bugün saat 14.26'da ve 17.53'te iki deprem daha meydana gelmişti. 14.26'da yaşanan depremin büyüklüğünü Deprem Araştırma Enstitüsü 5.1, AFAD ise 4.8 olarak açıklamıştı. Manisa Kırkağaç'da ise saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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