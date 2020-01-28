Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
Son dakika: Manisa Akhisar'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gün içinde Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 5.1, saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.
Manisa gün içinde 3 depremle sarsıldı. Gün içinde 5,1 ve 4,1 ile sarsılan Manisa'da gece saatlerinde bir deprem daha oldu.
SON DEPREM 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Manisa'da merkez üssü Akhisar olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23.10'da yaşanan depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.
MANİSA'DA GÜN İÇİNDE 2 DEPREM OLMUŞTU
Manisa'da bugün saat 14.26'da ve 17.53'te iki deprem daha meydana gelmişti. 14.26'da yaşanan depremin büyüklüğünü Deprem Araştırma Enstitüsü 5.1, AFAD ise 4.8 olarak açıklamıştı. Manisa Kırkağaç'da ise saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.