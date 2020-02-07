: Son dakika: Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

07.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:58

Manisa'da merkez üssü Akhisar olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saat 09.31'de sallayan deprem, yer kabuğunun yaklaşık 10 km aşağısında meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem, 39.0146 enleme 27.8705 boylamda gerçekleşti. Korkutan deprem başta Manisa olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 3.7 olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathane'sinin bildirdiği verilere göre deprem yer kabuğunun 9.4 kilometre derinlerinde meydana geldi.

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