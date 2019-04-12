Tüm Oyların Yeniden Sayıldığı Maltepe'de Oy Sayımına Ara Verildi

İstanbul Maltepe'de devam eden oy sayımı sırasında gerginlik çıktı. Yaşanan bu gerginliğin ardından sayıma bu sabah saat 08.00'e kadar ara verildiği öğrenildi.

OY PUSULALARININ SAYIM İŞLEMİ ERTELENDİ

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılması işlemi ertelendi.

PARTİLİLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Maltepe'de sayımın yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, partililer arasında tartışma çıktı. Gerginlik üzerine, oy sayım işlemi durduruldu. Sayım işlemine bugün saat 08.00'de devam edileceği bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti'nin yaptığı itiraz üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.