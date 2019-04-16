Maltepe'de Oy Sayımı Devam Ediyor! Terminal Sayımı 2'den 6'ya Çıktı

İstanbul Maltepe'de dün 22.30'da ara verilen oy sayımına bu sabah yeniden başlandı. Oy sayımının devam ettiği ilçede terminal sayısı 2'den 6'ya çıktı.

1089 SANDIKTAKİ OYLARIN SAYIMINA BAŞLANDI

İstanbul Maltepe'de dün akşam saatlerinde ara verilen oy sayımı devam ediyor. YSK, dün Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. Bu kararın ardından 1089 sandıktaki oyların sayımına yeniden başlandı.

112 SANDIKTA SAYIM DEVAM EDİYOR

Saat 22.30'da ara verilen sayıma bu sabah tekrar başlandı. Sayım işlemini iki kurul gerçekleştiriyor. Saat 11.00 itibarıyla sandıkların 977'si sayıldı. 112 sandıktaki sayım ise devam ediyor.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren YSK, Maltepe'de 400 sandığın yeniden sayılma kararını durdurmuştu.

İLAVE TERMİNAL KARARI

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verilmişti. Kurul sayısının 2'den 6'ya çıkarıldığı öğrenildi.