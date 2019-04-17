Maltepe Birleştirme Tutanakları İl Seçim Kuruluna Ulaştı
İstanbul Maltepe'deki birleştirme tutanakları tamamlandı, Çağlayan'daki İl Seçim Kuruluna ulaştı.
İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki yeniden sayım işlemi sona erdi. Hazırlanan birleştirme tutanakları tamamlanarak İl Seçim Kuruluna ulaştı. İl Birleştirme Tutanağı'nın düzenlenmesinin ardından mazbatanın düzenlenmesi bekleniyor. Öte yandan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mazbatasını aldı.
BİRLEŞTİRME TUTANAKLARI TAMAMLANDI
İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki tüm oyların yeniden sayım işlemi sona erdi. Sayım işleminin sona ermesinin ardından Maltepe'deki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde tutanak birleştirme mesaisi başladı. Birleştirme tutanakları öğle saatlerinde tamamlandı.
İL SEÇİM KURULUNA GÖNDERİLDİ
Tutanaklar Maltepe'den Çağlayan'daki İl Seçim Kuruluna ulaştı.
ALİ KILIÇ MAZBATASINI ALDI
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mazbatasını aldı.
AK PARTİ'DEN İTİRAZ GELDİ
AK Parti, Maltepe'de ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK'ya iptal başvurusunda bulundu.