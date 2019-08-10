Son Dakika! Libya'da bombalı araç infilak etti: 2 BM personeli hayatını kaybetti

10.08.2019 17:07

Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Tıbbi kaynakların verdiği bilgiye göre, saldırıda 2 Birleşmiş Milletler (BM) personeli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da hastanede hayatını kaybedenlerin olduğu listede BM Libya Misyonunda (UNSMIL) çalışan iki kişinin ismini gördüklerini söyledi.