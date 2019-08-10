Son Dakika! Libya'da bombalı araç infilak etti: 2 BM personeli hayatını kaybetti
Son dakika! Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 2 Birleşmiş Milletler personeli hayatını kaybetti.
10.08.2019 17:07
Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Tıbbi kaynakların verdiği bilgiye göre, saldırıda 2 Birleşmiş Milletler (BM) personeli hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları da hastanede hayatını kaybedenlerin olduğu listede BM Libya Misyonunda (UNSMIL) çalışan iki kişinin ismini gördüklerini söyledi.