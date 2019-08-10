Son Dakika! Libya'da bombalı araç infilak etti: 2 BM personeli hayatını kaybetti

Son Dakika! Libya'da bombalı araç infilak etti: 2 BM personeli hayatını kaybetti

Son dakika! Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 2 Birleşmiş Milletler personeli hayatını kaybetti.

10.08.2019 17:07
Son Dakika! Libya'da bombalı araç infilak etti: 2 BM personeli hayatını kaybetti

Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Tıbbi kaynakların verdiği bilgiye göre, saldırıda 2 Birleşmiş Milletler (BM) personeli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da hastanede hayatını kaybedenlerin olduğu listede BM Libya Misyonunda (UNSMIL) çalışan iki kişinin ismini gördüklerini söyledi.

Son Dakika! Libya'da bombalı araç infilak etti: 2 BM personeli hayatını kaybetti
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