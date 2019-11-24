Son Dakika: Külliye'ye gittiği iddia edilen Muharrem İnce'den açıklama: Genel Başkan'a telefonda "Yalan var" dedim

24.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:14

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Külliye'de Erdoğan'la görüştüğünü kaleme aldı. Türkiye'nin gündemini sarsan iddia kulisleri hareketlendirirken Turan, Erdoğan'la görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu da söylemişti. Hakkındaki iddialara ise Muharrem İnce canlı yayında cevap veriyor.

"BU HABER ÇIKINCA HİSSETTİM TEZGAH VAR"

İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Yaklaşık beş gündür Türkiye bu konuyu konuşuyor. Ben bunun böyle olacağını tahmin ettim. Bu yalan haber çıkınca hissettim, burada bir tezgah var dedim. Arkadaşlara dedim ki bir twit atalım bir komplo var diyelim dedim. Sonra sayın Genel Başkan bir TV kanalına çıktı ve oraya çıkınca gazeteci sordu. "Siz saraya giden bir CHP'li var ne diyorsunuz?" dedi. "Şaşırmadım. Doğrudur ama ismi açıklayamam" dedi. Demek ki önceden biliyor!

"KILIÇDAROĞLU'NA 'GELEYİM' DEDİM, BANA HABER VERMEDİ"

Sayın genel başkana 11.23'de telefon açtım. 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika 19. saniye kendisiyle konuştum. Dedim ki "Burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz. Bir kere bu kişi ben değilim. Gel bu badireyi atlatalım. Parti yara alacak. Kaptan sizsiniz geleyim" dedim. "Tamam haber vereceğim sana dedi" haber falan vermedi.