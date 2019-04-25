Küçükçekmece'de 5 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığın yakalandığını duyurdu.
İstanbul Küçükçekmece'deki Kanarya Mahallesi'nde 22 Nisan'da evinin önünde oynayan 5 yaşındaki M.E. cinsel istismara uğramıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, failin yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi:
"VALİLİK AÇIKLAMA YAPACAK"
''Küçükçekmece'yle ilgili 5 yaşındaki çocuğumuzla ilgili hem Valiliğimiz hem de İstanbul Emniyeti fail konusunda çalışmayı yaptılar ve zannediyorum da bu saatler içinde açıklamayı yapacaklardır.
"FAİL YAKALANDI"
Fail gözaltına alındı. İstanbul Valiliğimiz açıklama yapacaklar. Babayla görüştüm telefonda. Faili yakalayacağımızı söyledim. Failin yakalandığı bilgisi bende var. Çocuğumuzun sağlık durumumun da iyi olduğunu biliyoruz."
"TOPLUMSAL AHLAKA UYGUN DEĞİL"
Soylu, olayın medeniyete ve toplumsal ahlaka uygun olmadığını, ancak toplumun kınadığı böyle durumlarla karşı karşıya kalınabildiğini, bunlarla ilgili de gerekenin yapıldığını söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN SALDIRI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili bir soru üzerine Soylu, olayın tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan ettiğini hatırlattı.
Cinsel istismar vakasında olduğu gibi bu vakada da ciddi bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalındığını kaydeden Soylu, saldırıya ilişkin gerekli açıklamanın yapıldığını, bunun üzerine bir yalan rüzgarı olduğunu sözlerine ekledi.
NE OLDU?
Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün öğlen sıralarında meydana geldi. 5 yaşındaki bir kız çocuğu henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra kanlar içinde evinin önüne bırakıldı. Durumu fark eden aile çocuklarını hemen hastaneye götürdü. Küçük çocuk bir süre yoğun bakımda kaldı.
İstanbul polisi de Türkiye'nin yüreğini dağlayan iğrenç olay üzerine geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.
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idam olmadıktan sonra neye yarar, bu olaydan sonra sapığa devlet kadro bile verebilir bir zihniyet var tepemizde halamı anlamıyorsunuz değilmi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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lütfen yabancılar gitsin ülkamde istemiyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çocuk öldü dediler burda da sağlık durumu iyi diyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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hani idam gelio du idam noldu uyutulduk muCevap Yaz Yayından Kaldır
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ida0 gelmeden neye yarar hapiste beslenecek. İdamın gelmesi şart! Böyle suçları işleyenleri çarşı ortasında asacaksınki ibreti alem olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır