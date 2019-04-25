Küçükçekmece'de 5 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanarya Mahallesi'nde 22 Nisan'da evinin önünde oynayan 5 yaşındaki M.E. cinsel istismara uğramıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, failin yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi:

"VALİLİK AÇIKLAMA YAPACAK"

''Küçükçekmece'yle ilgili 5 yaşındaki çocuğumuzla ilgili hem Valiliğimiz hem de İstanbul Emniyeti fail konusunda çalışmayı yaptılar ve zannediyorum da bu saatler içinde açıklamayı yapacaklardır.

"FAİL YAKALANDI"

Fail gözaltına alındı. İstanbul Valiliğimiz açıklama yapacaklar. Babayla görüştüm telefonda. Faili yakalayacağımızı söyledim. Failin yakalandığı bilgisi bende var. Çocuğumuzun sağlık durumumun da iyi olduğunu biliyoruz."

Cinsel tacizin ardından mahalleli ayağa kalktı.

"TOPLUMSAL AHLAKA UYGUN DEĞİL"

Soylu, olayın medeniyete ve toplumsal ahlaka uygun olmadığını, ancak toplumun kınadığı böyle durumlarla karşı karşıya kalınabildiğini, bunlarla ilgili de gerekenin yapıldığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN SALDIRI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili bir soru üzerine Soylu, olayın tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan ettiğini hatırlattı.

Cinsel istismar vakasında olduğu gibi bu vakada da ciddi bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalındığını kaydeden Soylu, saldırıya ilişkin gerekli açıklamanın yapıldığını, bunun üzerine bir yalan rüzgarı olduğunu sözlerine ekledi.

NE OLDU?

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün öğlen sıralarında meydana geldi. 5 yaşındaki bir kız çocuğu henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra kanlar içinde evinin önüne bırakıldı. Durumu fark eden aile çocuklarını hemen hastaneye götürdü. Küçük çocuk bir süre yoğun bakımda kaldı.

İstanbul polisi de Türkiye'nin yüreğini dağlayan iğrenç olay üzerine geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.



