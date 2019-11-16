Son dakika: Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK kredi/burs sonuçları açıklandı
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Son dakika: Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK kredi/burs sonuçları açıklandı

Son dakika: Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği ve bu sene 550 TL ödenecek olan KYK kredi/burs sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları KYK'nın internet sitesinden öğrenebiliyor.

16.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:00

Gençlik ve Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçlarını açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2019-2020 öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecekler.

BURS/KREDİ TUTARI NE KADAR?

2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi veya bursu 550 TL, yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada ise 1.650 lira olarak uygulanacak.


Haber Videosu: Son dakika: Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK kredi/burs sonuçları açıklandı
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