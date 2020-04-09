Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
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Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

Son dakika: Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakımdan çıktı.

09.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:36
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için kendini karantinaya alan, ancak hastalığın belirtileri yoğunlaştığı için pazar günü yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakımdan çıkarılarak St Thomas Hastanesi'nde normal tedaviye alındı.

SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, yoğun bakımından çıkarılarak normal tedavi sürecine geçilen Johnson'ın sağlık durumu, 'hastanede yakından takip edilmeye devam edecek'.

5 NİSAN'DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

5 Nisan tarihinde hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

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Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
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