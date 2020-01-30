: Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan 6 bin kişilik gemide 30 Türk var

30.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:53

İtalya'da 6 bin turist taşıyan ve mürettebatıyla birlikte içerisinde 7 bine yakın kişi bulunan cruise gemisi koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı. Gemide 30 Türk yolcunun olduğu açıklandı.

İtalya'daki gemide bulunan iki Çinlide virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.

Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı.

YOLCULARIN KARAYA ÇIKMASINA İZİN VERİLMİYOR

Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, Çinli turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 6 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Çiftin koronavirüs test işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

GEMİDEKİ 6 BİN YOLCUNUN 30'U TÜRK

Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor. Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide bulunan 6 bin yolcudan 30'unun Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

SARS'I GEÇMESİ BEKLENİYOR

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.

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