Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
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Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor

Son dakika: Cezaevinde 300 bini bulan doluluk oranı ve tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını dikkate alınarak mahkumlara izin sistemi getirildi. Düzenlemeye göre kapalı cezaevlerinde belli suçlar bakımından yatanlar ile açık cezaevinde kalan mahkumlara 2 ay izin verilecek.

31.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:10
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor

TBMM'ye bu hafta sevk edilmesi beklenen infaz düzenlemesine geçici madde konularak, açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkûmun, belli bir süreyle cezalarını evde çekmeleri planlanıyor.

TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte, koşullu salıverme oranı 2/3'ten 1/2 'ye yani yüzde 67'den yüzde 50'ye indirilecek. Böylece koşullu salıverme oranı cezanın yarı oranında uygulanacak.

BAZI SUÇLAR KAPSAM DIŞI KALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partililerle yaptığı son görüşmede belirlendiği gibi bazı suçları koşullu salıverme kapsamında olmayacak. Bu suçlar: terör, adam öldürme, örgütlü suçlar, cinsel suçlar, özel hayatın gizliliği ve uyuşturucu olarak sıralanacak.

CİNSEL SUÇLAR VE UYUŞTURUCU SUÇU MAHKUMLARI

AK Parti'nin muhalefete götürdüğü önerilerde cinsel suçlar ile uyuşturucu suçları koşullu salıverme kapsamına alınmış ve 3/4 oranındaki koşullu salıverme 2/3'e yani yüzde 75'ten yüzde 67'ye düşürülmesi öngörülmüştü. Ancak CHP ile İYİ Parti bu iki suçun indirim kapsamına alınmasına karşı çıkınca CHP ve İYİ Parti'nin isteği gözetilmiş oldu.

HER HÜKÜMLÜ CEZASININ YÜZDE 40'INI CEZAEVİNDE ÇEKECEK

Denetimli serbestlik suçunda ise herkese uygulanan 1 yıllık süre, cezanın 1/5 i olarak düzenlenecek. Buna göre bir mahkum yatacağı cezanın 1/5'ini denetimli serbestlikte geçirecek. Böylece her hükümlünün en az yüzde 40 oranında cezaevinde kalması sağlanacak. Belli suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Teklifte daha önce "terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliği" ne ilişkin suçlar hariç tutulmuştu. Denetimli serbestlikte tıpkı koşullu salıvermede olduğu gibi kapsam daraltılarak "cinsel suçlar, uyuşturucu suçları" da eklendi.

2 AY KORONAVİRÜS İZNİ VERİLECEK

Ancak uyuşturucu suçlarında MHP'nin talebi gözetilerek sadece "kullanıcılar" denetimli indirim kapsamında tutuldu. Daha önce denetimli serbestlik kapsamında olan "torbacılar ve satıcılar" tıpkı uyuşturucu üreticileri gibi kapsam dışında kalacak. Cezaevinde 300 bini bulan doluluk oranı ve tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınının tehlikeli boyutu dikkate alınarak mahkumlara izin sistemi getirildi. Düzenlemeye göre kapalı cezaevlerinde belli suçlar bakımından yatanlar ile açık cezaevinde kalan mahkumlara 2 ay "korona izni" verilecek.

İZNİ DOLAN MAHKUM CEZAEVİNE DÖNECEK

Adalet Bakanlığı bu izin süresini salgının gelişimini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile koordineli şekilde değerlendirerek iki kez uzatmaya yetkili olacak. Böylece mahkumlara uzatmalı haliyle 6 aya kadar izin verilmiş olacak. Mahkumlar izin doğrultusunda evlerine gidecek, izin süresi dolduktan sonra cezaevine dönecekler.

Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor

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Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
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