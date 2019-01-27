Konya'da Dehşet Sokağı! Anne ve 2 Çocuğu Sokak Ortasında Ölü Bulundu

Konya'da Dehşet Sokağı! Anne ve 2 Çocuğu Sokak Ortasında Ölü Bulundu

Son dakika! Konya' nın Karatay ilçesi Tatlıcak mahallesinde anne ve 2 çocuğu sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulundu.

Konya'da Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğu sokak ortasında ölü bulundu.

VURAN KİŞİ BELLİ DEĞİL

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğun evin önündeki sokakta ölü buldu.

İlk incelemede anne ve 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

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YORUMLAR (30)

  • OSMAN AMCA:
    ülke 16 yılda adeta yabancıların istilasına ugradı her yerde onlar ucuza çlş türkler aç işsiz kalıyor bir müslümanlık edebiyatıyla ülke yabancıların vatanı yapıldı pes artık
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    BALIKESİR: Doğru
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    SEYİT YILDIZ: Hadi oradan Osman amca türklere para vermeme ramen çalıştırmaya işçi bulamıyorum Türk gençler hep okuyor
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  • KIT KANAAT:
    artık haberlerin yarısı ülkedeki yabancılardan oluyor. gitsinler dediğimizdede bize ırkçı derler
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