Konya'da Dehşet Sokağı! Anne ve 2 Çocuğu Sokak Ortasında Ölü Bulundu

Konya'da Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğu sokak ortasında ölü bulundu.

VURAN KİŞİ BELLİ DEĞİL

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğun evin önündeki sokakta ölü buldu.

İlk incelemede anne ve 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.