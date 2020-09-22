Son dakika... Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar (2)
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Son dakika... Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar (2)

Son dakika haberi: GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ : Güvenlik önlemi detayları Gösteriden detaylar Polisin göz yaşartıcı gaz atması Sağlıkçıların yaralı göstericilere müdahalesi Göstericilerin polise yabancı cisim atmasıKolombiya'da ilan edilen genel grev kapsamında başkent Bogota'da polis şiddeti ve Ivan Duque hükümetinin...

22.09.2020 09:44 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:50

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Güvenlik önlemi detayları

Gösteriden detaylar

Polisin göz yaşartıcı gaz atması

Sağlıkçıların yaralı göstericilere müdahalesi

Göstericilerin polise yabancı cisim atması

Kolombiya'da ilan edilen genel grev kapsamında başkent Bogota'da polis şiddeti ve Ivan Duque hükümetinin ekonomi paketi karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler ile Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.

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Son dakika... Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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