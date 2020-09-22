Son Dakika: Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar
Son dakika gelişmesine göre GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ : Güvenlik önlemi detayları Gösteriden detaylarKolombiya'nın başkenti Bogota'da, Ivan Duque hükümetine karşı protesto gösterisi düzenlendi.
22.09.2020 08:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:36
GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Güvenlik önlemi detayları
Gösteriden detaylar
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Ivan Duque hükümetine karşı protesto gösterisi düzenlendi. Protestoya, öğrenciler ve işçi sendikaları da destek oldu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego