Son Dakika: Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar Son dakika gelişmesine göre GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ : Güvenlik önlemi detayları Gösteriden detaylarKolombiya'nın başkenti Bogota'da, Ivan Duque hükümetine karşı protesto gösterisi düzenlendi.

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Güvenlik önlemi detayları

Gösteriden detaylar

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Ivan Duque hükümetine karşı protesto gösterisi düzenlendi. Protestoya, öğrenciler ve işçi sendikaları da destek oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego