Son Dakika: Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar
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Son Dakika: Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar

Son dakika gelişmesine göre GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ : Güvenlik önlemi detayları Gösteriden detaylarKolombiya'nın başkenti Bogota'da, Ivan Duque hükümetine karşı protesto gösterisi düzenlendi.

22.09.2020 08:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:36

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Güvenlik önlemi detayları

Gösteriden detaylar

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Ivan Duque hükümetine karşı protesto gösterisi düzenlendi. Protestoya, öğrenciler ve işçi sendikaları da destek oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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