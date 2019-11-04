Son Dakika: Mardin Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

04.11.2019 08:28

Mardin Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilufer Elik Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı, yerine belediye başkan vekili olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettiği, ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgutüne üye olma" suçundan soruşturmalarının sürdürüldüğü anımsatıldı.

Nilüfer Elik Yılmaz

Açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz'ın, hakkında devam eden adli işlem süreçler göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden bakanlığın onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

14 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri ile Erzurum'un Karıyazı ve Diyarbakır'ın Kulp ilçe belediyelerine 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kayyum atanmıştı.

18 Ekim'de de Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin; 22 Ekim'de ise Diyarbakır'daki Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van'daki Erciş belediyelerine kayyum atanmıştı.

Son olarak Saray Belediyesine kayyum atanmasıyla beraber HDP'nin 3'ü büyükşehir olmak üzere toplam 14 belediyesine kayyum atanmış oldu.

Kaynak: İHA